Канада та США закрили кордони одне для одного [ Редактировать ]
Понад 800 тисяч нових інфікувань COVID-19 виявили у світі за останню добу. Найбільше в Індії - близько 300 тисяч. Далі в переліку також Бразилія і Туреччина.
Щоб стримати пандемію, Канада та США вирішили ще на місяць закрити кордони одне для одного. Такі обмеження між державами діють ще з минулого березня. Наразі у Канаді понад 88 тисяч заражень Ковідом. У Сполучених Штатах хворіють майже 7 млн людей.
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