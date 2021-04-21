В России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимир Путиным на Донбассе. В России считают, что она не имеет никакого смысла. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, "это заявления хорошего актера", он не видит в нем смысловой нагрузки.

"Он (Зеленский, - ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", - сказал сенатор.

Он считает, что Зеленскому "захотелось" заявить о себе, "как бы перехватить инициативу" перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено в среду.

Отметим, вчера Зеленский в видеообращении обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.