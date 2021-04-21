COVID-вакцинация: МОЗ просит украинцев сообщать о прививках вне очереди [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.
"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите на контактный центр", - заявил замминистра.
Кучер подчеркнул, что так быть не должно.
"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.
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