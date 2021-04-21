Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в Украине с коронавирусом стабилизируется. Однако это не повод возвращаться к вечеринкам и массовым скоплениям людей. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

"Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей", - сказал глава Кабинета министров.

Он подчеркнул, что граждане должны оставаться осмотрительными и осторожными.

Ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлевают до 30 июня.