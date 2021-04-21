Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы должны оставаться осмотрительными и осторожными.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продлевает карантин", - заявил Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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