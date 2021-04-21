Нардеп Анна Скороход пыталась взять на поруки подозреваемого в рейдерстве Игоря Игнатова, которого следствие считает одним из членов организованной преступной группы Александра Капитонова ("Капитошки"), весьма знаменитой в "нулевые" рейдерскими захватами и вымогательством. Но суд решил иначе.

Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения подозреваемому в рейдерстве Игорю Игнатову в виде ночного домашнего ареста по месту прописки. Об этом идет речь в соответствующем определении суда.

Также суд обязал Игнатова сдать паспорт-паспорта для выезда за границу.

По словам прокурора Офиса Генерального прокуратура Украины Николая Наливайко, "обвиняемый будет дома сидеть под присмотром полиции".

Кроме этого прокурор заявил, что на заседании присутствовала народный депутат Анна Скороход, которая хотела обратилась в суд просьбой взять на поруки Игоря Игнатова. "Она (Анна Скороход – ред.) пришла на заседание и подала ходатайство о взятии Игнатова на поруки. Но суд отказал", – резюмировал Николай Наливайко.

"Взятие на поруки означает что человек контролирует и обеспечивает явку обвиняемого в суд. Почему именно этот депутат и какая у нее связь с Игнатовым я не знаю", – продолжил прокурор.

Он заявил, что выразил протест так как не были предоставлены доводы, что депутат сможет обеспечить исполнение подозреваемым всех процессуальных обязательств подозреваемым.

В свою очередь, народный депутат Анна Скороход отказалась прокомментировать почему она решила взять на поруки Игнатова, и что их связывает.

Стоит отметить, что по данному делу Игорь Игнатов уже был приговорен к 7,5 годам лишения свободы еще с конфискацией имущества в декабре 2013-го года Киево-Святошинским районным судом Киевской области. Но Игнатов так и не отбыл в места заключения. По формальным причинам апелляционный суд отправил дело на дополнительное расследование в Генеральную прокуратуру Украины, где оно пролежало более 7 лет.

Игорю Игнатову инкриминируют преступления, которые тот совершил в составе бандитской группировки Александра Капитонова (Капитошки), которая была знаменита рядом весьма нашумевших рейдерских атак: "Озерка" (рынок в Днепропетровске), морской торговый порт "Южный", Одесский припортовый завод, ОАО "Черкассыгаз", Кременчугский сталелитейный завод и другие.

Игорь Игнатов также является подсудимым по другому уголовному делу. В Высшем антикоррупционном суде Украины идет судебное разбирательство хищений крупной суммы средств с ГП "Укрхимтрансаммиак".

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры бывший и.о. директора предприятия Дмитрий Глазунов и Игорь Игнатов через подконтрольные последнему структуры присвоили 43 000 000 гривен государственных средств. Обоим инкриминируют ч.5 ст. 191 (злоупотребление служебным положением) и ч.3. ст. 209 (отмывание (легализация) средств, полученных преступным путем). Санкции этих статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.