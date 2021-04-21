Люди на улицах Варшавы Источник: РИА Новости

Правительство Польши начинает отменять локдаун, введенный для противодействия распространению коронавируса. Ослаблять ограничения будут по региональному принципу. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает ТАСС.

По словам главы Минздрава, в Польше ситуация с распространением коронавируса складывается по-разному: где-то заболеваемость высокая, а где-то уже нет.

Анализируя ситуацию, мы принимаем во внимание разнородность в регионах.

Согласно решению польского правительства, Шленское, Дольношленское, Великопольское Лодзинское, Опольское воеводства останутся регионами, где будут действовать прежние ограничения. Во всех остальных воеводствах вводятся послабления.

С 26 апреля власти разрешили восстановить гибридное обучения в младших классах. Также с понедельника возобновить работу смогут салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны.

На будущей неделе мы представим более детальный план, который будет касаться разных отраслей экономики на весь май. Он будет предусматривать возвращение общепита и гостиничного бизнеса. Сообщим об организации свадеб и других семейных мероприятий. После майских праздников мы, вероятно, откроем учреждения культуры, потому что согласно исследованиям риск заражения там невысокий.

Через неделю власти озвучат информацию о возможности отмены ношения масок на свежем воздухе.

На сегодняшний день отмена масок на свежем воздухе - недопустимый риск.

За последние сутки в Польше подтвердили 13 926 новых случаев заражения коронавирусом, 740 человек скончались. За минувшие месяцы республика получила более 11,3 млн доз вакцин, из них более 9,2 млн доз уже использованы.

Напомним, что 21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуции и карантин до 30 июня.