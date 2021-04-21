"Красная" зона карантина сократилась: кто покинул список [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине сократили "красную" зону карантина. Из этой зоны вышла Черновицкая область. Об этом он сообщил в Telegram.
Так, сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Комиссия решила отменить с 00:00 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области. В регионе завтра начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.
За прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19.
Таким образом, в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов:
- Киев,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
В "желтой" зоне разрешается:
- находиться в общественных местах только в масках,
- работа ресторанов и кафе с 07:00 до 24:00,
- работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном зале,
- спортивные соревнования при условии наполненности не более 50% мест.
Запрещается:
- находиться на улице без документов,
- проводить массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 квадратных метра площади,
- посещать учреждения образования, если на самоизоляции более 50% учеников и персонала,
- прием посетителей в спортивных залах и бассейнах.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине. Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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