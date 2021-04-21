В среду, 21 апреля, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине сократили "красную" зону карантина. Из этой зоны вышла Черновицкая область. Об этом он сообщил в Telegram.

Так, сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия решила отменить с 00:00 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области. В регионе завтра начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.

За прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19.

Таким образом, в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов:

Киев,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

В "желтой" зоне разрешается:

находиться в общественных местах только в масках,

работа ресторанов и кафе с 07:00 до 24:00,

работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном зале,

спортивные соревнования при условии наполненности не более 50% мест.

Запрещается:

находиться на улице без документов,

проводить массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 квадратных метра площади,

посещать учреждения образования, если на самоизоляции более 50% учеников и персонала,

прием посетителей в спортивных залах и бассейнах.

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