Во вторник, 20 апреля, в Харькове от осложнений после коронавируса скончалась роженица. Об этом сообщает "Суспільне".

Так, заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан сказала:

Это женщина из Харьковской области. Ребенка мы передали в областной перинатальный центр, потому что ребенок родился с гипоксией, поскольку мать поздно обратилась, имея легочную недостаточность.

По ее словам, новорожденные двух других женщин, которые умерли в результате коронавируса, чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.

Ранее мы писали о том, что работники морга отдали роженице тело ребенка в мусорном пакете.

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