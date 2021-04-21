В Харькове еще одна роженица с коронавирусом скончалась [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, в Харькове от осложнений после коронавируса скончалась роженица. Об этом сообщает "Суспільне".
Так, заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан сказала:
Это женщина из Харьковской области. Ребенка мы передали в областной перинатальный центр, потому что ребенок родился с гипоксией, поскольку мать поздно обратилась, имея легочную недостаточность.
По ее словам, новорожденные двух других женщин, которые умерли в результате коронавируса, чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.
Ранее мы писали о том, что работники морга отдали роженице тело ребенка в мусорном пакете.
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