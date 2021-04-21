В среду, 21 апреля, в ходе заседания Кабинет министров Украины поддержал законопроект о консолидации земель. Так, в Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".

Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях.

Так, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках. Такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон № 1357-ІХ о призыве на военную службу резервистов без объявления мобилизации.

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