На саммите НАТО поднимут вопрос агрессивных действий России [ Редактировать ]
Следующий саммит НАТО пройдет 14 июня в штаб-квартире в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия.
ТаК, главы государств и правительств НАТО обсудят на саммите, в частности, "агрессивные действия России", угрозу терроризма, кибератаки, климатические изменения и усиление Китая.
Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая.
В последний раз лидеры НАТО собирались на саммит еще в 2019 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.
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