Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и видеоблогер Логан Пол 5 июля проведут выставочный бой. Об этом сообщает издание в Twitter издание The Athletic.

О поединке звезды договариваются не впервые, изначально он должен был состояться 20 февраля, но был отменен из-за пандемии. По условиям боя Мэйвезер на взвешивании должен весить не более 72,5 кг, а Пол - не более 86,2 кг.

43-летний Флойд Мэйвезер завершил карьеру в 2017 году, уйдя с ринга непобежденным. В профессиональном боксе он провел 50 боев и во всех одержал победу (27 нокаутом). Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. На Олимпийских играх 1996 года он завоевал "бронзу".

Последний официальный поединок Мейвезер провел в 2017 году против чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого нокаутировал в боксерском бою в 10-м раунде. После победы над МакГрегором Флойд Мейвезер стал долларовым миллиардером, получив гонорар в размере $275 млн.

Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора

26-летний американец Логан Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года и провел несколько боксерских поединков против других видеоблогеров. 18 апреля 2021 года Пол неожиданно для всех нокаутировал экс-чемпиона UFC Бена Аскрена.

.@floydmayweather you see this pic.twitter.com/fpRzyiUukd