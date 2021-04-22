На Херсонщині провели навчання ППО [ Редактировать ]
Атаки ворога з повітря сьогодні тренувалися відбивати на Херсонщині. Там провели навчання протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси та артилерія працювали спільно.
Готувалися до непередбачуваної поведінки ворога, тож у своїх діях намагалися уникати шаблонів. Майже всі учасники маневрів мають досвід бойових дій на сході. У керівництві об'єднаних сил кажуть - атаку супротивника відбили успішно.
Сергій Наєв, командувач операції об'єднаних сил:
Зазначено є фактом дуже високої готовності для знищення засобів повітряного нападу умовного противника на загрозливих напрямках прольоту його літальних апаратів з метою висадки повітряних десантів в глибині оборони нашого угруповання оборонці нашого повітряного простору готові для дій за призначенням.
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