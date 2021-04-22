Атаки ворога з повітря сьогодні тренувалися відбивати на Херсонщині. Там провели навчання протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси та артилерія працювали спільно.

Готувалися до непередбачуваної поведінки ворога, тож у своїх діях намагалися уникати шаблонів. Майже всі учасники маневрів мають досвід бойових дій на сході. У керівництві об'єднаних сил кажуть - атаку супротивника відбили успішно.

Сергій Наєв, командувач операції об'єднаних сил: