В Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека. За прошедшие сутки в стране сделали 16 169 прививок.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19.

За вчера вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028). Больше всего за вчера прививок сделали в Киеве (1679), Днепропетровской (1453) и Запорожской (1084) областях.

С начала кампании больше всего вакцинаций сделано в Киеве (48 277), Львовской (39 979) и Днепропетровской (39 440) областях. Больше всего прививок сделано препаратом AstraZeneca (464 980). Также сделано 24 740 прививок вакциной Sinovac и 18 324 - вакциной Pfizer.

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