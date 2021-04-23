Более полмиллиона украинцев уже вакцинировались от COVID [ Редактировать ]
В Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека. За прошедшие сутки в стране сделали 16 169 прививок.
Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19.
За вчера вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028). Больше всего за вчера прививок сделали в Киеве (1679), Днепропетровской (1453) и Запорожской (1084) областях.
С начала кампании больше всего вакцинаций сделано в Киеве (48 277), Львовской (39 979) и Днепропетровской (39 440) областях. Больше всего прививок сделано препаратом AstraZeneca (464 980). Также сделано 24 740 прививок вакциной Sinovac и 18 324 - вакциной Pfizer.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Самолет с вакциной прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45
Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson
Пандемия коронавируса стала самым главным событием прошлого года, которое продолжает держать в страхе людей до сих пор
Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX