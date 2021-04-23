Карантин в Украине могут продлить и после 30 июня. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

"Я не думаю, что это (карантин, - ред.) только на два месяца думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продлеваются карантинные ограничения", - сказал министр.

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