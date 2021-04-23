В Киевской области правоохранители задержали банду грабителей, которые похитили бриллиант, стоимостью $400 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Иностранец через посредника договаривался о продаже драгоценного камня на территории Украины. 6 января продавцы встретились в Киеве со "специалистами", которые должны были дать оценку и сбыть камень, после чего выехали в Обуховский район.

По дороге на мужчин напали четверо мужчин в балаклавах с оружием. Они разбили окна в машине, связали водителя, а его пассажиров забрали с собой, скрывшись на двух автомобилях. Забрав бриллиант, бандиты высадили потерпевших на дороге.

Полиции удалось выйти на след банды - выследить автомобили Skoda и Mazda, на которых передвигались злоумышленники, а также Toyota, которая использовалась для слежки. Задержан лидер преступной группировки и его подручный - жители Киева и Хмельницкой области.

20 апреля полиция задержала еще двух злоумышленников - 26-ти и 23-летнего жителей столицы.

На съемной квартире, где они скрывались, правоохранители нашли взрывное устройство и более одного килограмма пластида.

Всем членам преступной группы сообщили о подозрении. За незаконное лишение свободы и похищение человека, разбой, бандитизм и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами им грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

О судьбе пропавшего бриллианта за 400 тысяч долларов США не сообщается.

Судя по фотографиям задержанных, они являются уроженцами другой страны.

Напомним, что правоохранители задержали банду азербайджанцев, которые вынесли из элитного особняка под Киевом наручных часов на 3 миллиона.