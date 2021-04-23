В Министерстве экономики в докладе о влиянии коронавируса на Украину заявили о том, что украинская экономика восстановится от последствий коронакризиса через два-три года.

В прошлом году экономика потеряла 4%, но в этом году ожидается рост ВВП на 4,1%. В последующие два года темпы роста будут ниже - 3,5% и 3,9%.

Для восстановления утраченного потенциала во время пандемии COVID-19 Украине необходимо от 2-х до 3-х лет.

В условиях выхода на траекторию роста постепенно будет увеличиваться потребность в рабочей силе и уровень безработицы будет снижаться, но не выйдет на допандемический уровень (консенсусная оценка на 2021 год сохранился на уровне предыдущей и составляла 9,2%, на 2022 год - несколько повысилась до 8,7% в отличие от предыдущих 8,5%).

Консенсусная оценка инфляции на 2021 год составляет 7,4% против 6% (предварительной оценки), на 2022 год - 6,6% в отличие от 6% соответственно. Инфляция вернется к целевым ориентирам Национального банка (5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году).

Читайте также, в Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека. вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028), больше всего за вчера прививок сделали в Киеве (1679).

Кроме того, Украина в мае-июле получит партии вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX. В стану ввезут ,4 миллиона доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer. COVAX отправила в страну письмо с подтверждением о распределении препаратов.

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