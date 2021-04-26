Політична криза: Уряд Вірменії пішов у відставку [ Редактировать ]
Уряд Вірменії пішов у відставку. Напередодні про складання повноважень заявив прем'єр Нікол Пашинян.
Це зроблено, щоб оголосити позачергові парламентські вибори та подолати політичну кризу в країні - вона спалахнула після того, як внаслідок воєнної операції Азербайджан зайняв більшу частину невизнаної республіки Нагірний Карабах. Вірменією прокотилася хвиля гучних протестів. Громадяни звинуватили очільника уряду в капітуляції.
по теме
Чиє SMS-повідомлення обговорюють у парламенті і як виправдовується глава уряду?
У білоруському КДБ заявили, що всі арештанти нині дають свідчення і "співпрацюють зі слідством"
Активісти вимагають звільнити опозиціонера, який у колонії оголосив голодування
Доведені до відчаю працівники авіабудівного заводу у Харкові перекрили дорогу - їхнє підприємство вже давно простоює
Сотні власників кафе та їдалень зібралися перед парламентом - вони вимагають скасувати обмеження, що дозволяють їхнім закладам працювати тільки на виніс