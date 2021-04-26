Мессенджер WhatsApp собирается в скором времени протестировать функцию "самоуничтожения" отправленных фотографий и видео. Новая полезная функция была замечена в бета-версии WhatsApp для Android.

Аналогичную функцию недавно ввел Viber от Rakuten, которая сперва появилась в секретных чатах, а в прошлом году перенесена в обычные беседы.

Эксперты WhatsApp WABetaInfo написали в Твиттере: "WhatsApp работает над внедрением самоликвидирубщихся сообщений, которое будет доступно в будущем обновлении!"

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.9.3: what's new?



• WhatsApp is working to introduce self-destructing media with an official description, available in a future update!

• WhatsApp won't introduce a screenshot detection feature.https://t.co/ugvkiqWgz8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2021

Эта функция порадует пользователей WhatsApp, которые хотят еще большей конфиденциальности. Однако мессенджер от Facebook идет еще дальше – если кто-то сделает снимок экрана одной из ваших секретных фотографий или видео, которая должна удалиться автоматически, вы получите уведомление об этом. Этот способ уведомления также присутствует в Snapchat.

По замыслу разработчиков, получатели самоудаляющихся фото и видео смогут открыть их лишь один раз.

Однако остается неясным, когда и будет ли эта функция официально развернута для всех пользователей, а также туманна дата ее появления.

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WhatsApp был создан в 2009 году компьютерными программистами Брайаном Эктоном и Яном Кумом - бывшими сотрудниками Yahoo. Это один из самых популярных сервисов обмена сообщениями в мире.

Facebook приобрел WhatsApp Inc в феврале 2014 года за 19,3 миллиарда долларов. Приложение особенно популярно среди пользователей, потому что все сообщения зашифрованы во время передачи, что не позволяет шпионам перехватить их и просмотреть.

По состоянию на 2020 год у WhatsApp было более 2 миллиардов пользователей по всему миру.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в 2021 году WhatsApp потерял миллионы пользователей. Также в WhatsApp обещали внедрить новую защитную функцию.