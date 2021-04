Мессенджер WhatsApp собирается в скором времени протестировать функцию "самоуничтожения" отправленных фотографий и видео. Новая полезная функция была замечена в бета-версии WhatsApp для Android.

Аналогичную функцию недавно ввел Viber от Rakuten, которая сперва появилась в секретных чатах, а в прошлом году перенесена в обычные беседы.

Эксперты WhatsApp WABetaInfo написали в Твиттере: "WhatsApp работает над внедрением самоликвидирубщихся сообщений, которое будет доступно в будущем обновлении!"

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.9.3: what's new?



• WhatsApp is working to introduce self-destructing media with an official description, available in a future update!

• WhatsApp won't introduce a screenshot detection feature.https://t.co/ugvkiqWgz8