В понедельник, 26 апреля, на Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

В результате обстрела ранение получил украинский военнослужащий.

Украинские позиции вечером 26 апреля попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. Один украинский военный получил осколочное ранение, после чего ему оперативно оказали первую медицинскую помощь.

Раненого военного госпитализировали, сейчас его состояние - удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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