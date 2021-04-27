Говорити про підведення російських військ від України зарано, - заявив речник Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, наразі росіяни відвели лише деякі військові частини. Заявам РФ про закінчення так званих військових навчань у Пентагоні не довіряють, тож і надалі ретельно стежитимуть за ситуацією поблизу українських кордонів.

Нагадаю, на початку місяця Росія почала демонстративно стягувати війська до кордонів України. США і НАТО одразу попередили Кремль про наслідки в разі вторгнення.