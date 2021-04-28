TikTok-блогер Степан Морков из Подмосковья погиб при выполнении опасного трюка, видеозапись которого намеревался выложить в социальную сеть. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Идея ролика состояла в том, что блогер должен был залезть на полутораметровый постамент, сделанный из туалетной бумаги, через который должен был проехать его друг на автомобиле ВАЗ. По задумке, Морков после тарана "горы" должен был приземлится на ноги, однако внезапно зацепился за крышу, несколько раз перекрутился в воздухе и ударился об асфальт.

Отмечается, что блогер прогиб мгновенно на месте происшествия. На аккаунт Степана Моркова подписаны 28 тысяч человек. На его канале самое популярное видео набрало 1,2 миллиона просмотров. В нем он поставил подножку полицейскому и начал скрываться от погони.

Внимание! Изображение содержит сцену смерти и не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям

Фото: Mash

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Кроме того, в США 14-летняя TikTok-блогерша Клэр Миллер зарезала свою 19-летнюю сестру, прикованную к инвалидному креслу. На канал Миллер в TikTok были подписаны более 20 тысяч человек, а некоторые ее ролики набирали по несколько миллионов просмотров.

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