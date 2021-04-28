Лише з початку 2021 Збройні Сили України втратили 34 солдата

Росія тим часом на словах проти війни з Україною. Тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що конфлікту, цитую, "можна і треба уникнути".

Нагадаю, біля українського східного кордону та в окупованому Криму залишаються кілька тисяч російських солдат і техніки, які Росія зосередила без пояснення міжнародним партнерам.

Збройний конфлікт в Україні за участю російських військових триває понад сім років, лише з початку 2021 Збройні Сили України втратили 34 солдата.