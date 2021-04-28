"Конфлікту можна і треба уникнути": у Росії прокоментували можливість війни з Україною [ Редактировать ]
Росія тим часом на словах проти війни з Україною. Тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що конфлікту, цитую, "можна і треба уникнути".
Нагадаю, біля українського східного кордону та в окупованому Криму залишаються кілька тисяч російських солдат і техніки, які Росія зосередила без пояснення міжнародним партнерам.
Збройний конфлікт в Україні за участю російських військових триває понад сім років, лише з початку 2021 Збройні Сили України втратили 34 солдата.
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