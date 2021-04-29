В четверг, 29 апреля, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что не видит оснований для роспуска парламента. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, ни разу не было, чтобы парламент девятого созыва не собирался на запланированные заседания.

Также он отметил, что решение Конституционного суда от 2004 года предусматривает, что Раду можно досрочно распустить, если она более 30 дней не собирается именно на запланированные заседания.

И, объективно, сегодня такого случая даже быть не может. Поэтому, если честно, я не вижу этих оснований, и вряд ли можно идти как-то вразрез с решениями Конституции, Конституционного суда.

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