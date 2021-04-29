Сотрудники СБУ ликвидировали в Николаевской области самопровозглашенный сельский совет, созданный местным жителем, являющимся сторонником "народовластия".

Мужчина, который создал фейковый "сельсовет" намеревался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Кроме того, он размещал в соцсетях сообщения о своей деятельности.

Отмечается, что глава "сельского совета" в декабре 2020 года принимал участие во "всеукраинском национальном конгрессе", основной целью которого было создание параллельных органов власти на территории Украины. Против фигуранта возбудили уголовное дело по факту самовольного присвоения властных полномочий. Во время обысков у него изъяли специальную печатку.

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