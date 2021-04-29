Пара заболела коронавирусом после двух доз вакцины [ Редактировать ]
Во Франции, в городе Марсель, супружеская пара пенсионеров заболела коронавируса. Отметим, что они были вакцинированы двумя дозами препарата Pfizer/BioNtech. Об этом сообщает France Bleu.
Так, около 2 месяцев назад Жозе и Клод Бутен получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Заболевшие очень удивилась, когда у них выявили коронавирус.
Это подтверждает действие вакцины, так как болезнь у пожилых людей протекает в легкой форме.
Всего во Франции по состоянию на конец апреля первую дозу вакцины против коронавируса получили более 14,6 млн человек. К середине мая власти намерены вакцинировать до 30 млн населения, а к концу лета - завершить добровольную вакцинацию всего взрослого населения.
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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