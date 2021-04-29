Антимонопольный комитет решил оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины, включая ТЭС, ТЭЦ, Центрэнерго и Госуглупостач. Соответствующее решение АМКУ принял на заседании.

Штраф предусмотрен за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. В АМКУ считают, что это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.

Как утверждает комитет, Минэнерго склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в министерство. Предприятия энергетического сектора в 2016 - первой половине 2019 года следовали рекомендациям Минэнерго и закупали уголь по сходным ценам, близким к рекомендованным данным Минэнерго для государственных шахт.

В то же время АМКУ обвинил и основных покупателей угля по установленных Министерством ценах - то есть операторов ТЭС и угольных ТЭЦ. Государственным и частным генерирующим компаниям предписан штраф более 500 млн грн.

Наконец, дела в отношении "Донбасэнерго" и Черниговской ТЭЦ АМКУ вынес в отдельные производства.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

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