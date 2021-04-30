Бесконтрольный рост коммунальных тарифов привел к уже катастрофическому наращиванию населением долгов по оплате ЖКУ. Обнищавшие украинцы давно не в состоянии удовлетворять непомерные аппетиты власти и зависимых от ее решений коммунальщиков. А правительство и не думает останавливать происходящий в Украине тарифный геноцид.

По информации главы Совета НБУ Богдана Данилишина, только за последний год стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла на 22%. В частности, тариф на электроэнергию повысился на 36,6%, природный газ подорожал для населения на 63,6%, горячая вода и отопление стали дороже на 10,4%.

При этом удорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения. Например, по данным Минэкономики, средняя номинальная зарплата в Украине в феврале текущего года составляла 12 549 грн, что лишь на 15,7% больше, чем в феврале 2020-го.

Это уже привело к критическому росту задолженности по оплате ЖКУ. За февраль 2021 года она достигла 82,1 млрд грн, при том, что на конец декабря 2020 года коммунальные долги населения составляли 73 млрд грн, а на конец февраля 2020 года – 66,7 млрд грн. С 2014-го задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась почти в 6 раз (!) – на конец февраля 2014 года долги украинцев по оплате ЖКУ едва превышали 14 млрд грн (и это с учетом АР Крым и ныне неконтролируемых территорий Донбасса).

Граждане массово отказываются оплачивать коммунальные счета. Данилишин отмечает, что с октября 2020 года уровень оплаты населением коммунальных услуг ниже начисленных сумм за соответствующие месяцы, тогда как в I−III кварталах 2020 года объем оплаты за предоставленные услуги превышал начисления. То есть население не в состоянии ни оплачивать текущие платежи, ни гасить уже накопленную задолженность, рост которой в последние месяцы приобрел обвальный характер. Рано или поздно такая тенденция приведет к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства.

Тем более что власть не собирается вносить коррективы в свою провальную политику и намечает дальнейшее повышение тарифов. Газовые компании уже обнародовали годовые цены на голубое топливо, которые будут действовать в Украине до конца апреля 2022 года. Стоимость газа для населения в Украине с 1 мая 2021 года в подавляющем большинстве регионов установлена на уровне 7 990 грн за тысячу кубометров плюс стоимость доставки природного газа, на которую начисляется еще НДС ‒ 2 148 грн. Таким образом, с 1 мая 2021 года стоимость газа будет составлять 10 138 грн за тысячу кубометров.

Вместо того чтобы реализовать обещанное двукратное снижение цены на газ по сравнению с Порошенко (8 548,92 грн за тысячу кубометров), Зеленский в интересах олигархов и международных кураторов поднимает стоимость голубого топлива по сравнению с предшественником на 1 589 грн, или на 18,6%. Это повлечет за собой рост тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Как и рост долгов за ЖКУ.

Всего за 2014‒2021 годы цена на газ для населения выросла на 1300%, или в 14 раз, и это давно стало неподъемной ношей для большинства граждан.

Однако правительство не намерено отказываться от своей антисоциальной политики и решает проблему неплатежей исключительно путем усиления фискального, административного и других форм давления на должников, формируя даже механизм выселения из квартир. А это уже фактически тарифный геноцид, который в конце прошлого ‒ начале текущего года вынудил украинцев прибегнуть к уличным протестам. То есть можно прогнозировать, что социальное напряжение в обществе будет и дальше усиливаться, равно как и неприятие гражданами политики оторванной от реальности властной команды, обслуживающей лишь интересы ростовщиков и действующей по указке западных хозяев.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"