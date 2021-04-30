У Парламенті опозиція намагається повернути незаконно скасовані соцгарантії ветеранам, дітям війни та жертвам нацистських переслідувань. Уже зареєстровано законопроєкт, який має підвищити розміри щорічної разової допомоги. Про законодавчі ініціативи та плани на 9 травня - далі.

Їх залишилося настільки мало, що економити навіть соромно! Опозиція закликає повернути ветеранам скасовані у 2014-му соцгарантії і збільшити грошову допомогу. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. А напередодні - в останній робочий день перед святами - нардепи-опозиціонери закликали колег хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за перемогу.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Десятки мільйонів людей віддали своє життя за перемогу над цим ганебним явищем. Земля України щедро полита кров'ю тих, хто звільняв її від фашистів. Такі є фото у мільйонів українських сімей, у мільйонів. нас в Україні абсолютна більшість. І ми маємо продемонструвати це 9 травня, щоб усі бачили - ніхто не забутий, ніщо не забуто. Цього дня ми маємо в усіх куточках України, у наших містах та селах вшанувати пам'ять справжніх героїв України, тому що ми нащадки переможців.

І хоча масових заходів на 9 травня у зв'язку з карантином не заплановано, та приготування до Дня Перемоги йдуть. "Опозиційна платформа - За життя" ініціювала по всіх містах заходи.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":