С воскресенья, 2 мая теряет силу требование о том, что водители обязаны ездить днем со включенными фарами за пределами населенных пунктов. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров о Правилах дорожного движения от 2001 года.

С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Необходимость включения фар заключается в том, чтобы обозначить машину как движущийся объект. Невыполнение данной нормы с холодное время года с коротких световых днем может обернутся аварией на дороге. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.

Напомним, что водителям в Украине придется проходить еще одни курсы: кого коснется нововведение.

Ранее сообщалось, что с 12 марта в Украине значительно увеличили штрафы за нарушение ПДД. Сколько теперь придется платить.