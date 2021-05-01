Схожі на вишивку і оригінальні, наче почерк. Своїми візерунками на великодніх писанках уже багато років славляться карпатські майстрині. Розписування яєць - у селі Космач перетворили на справжнє мистецтво.

Наша Жанна Дутчак поїхала туди, щоб побачити, як твориться магія. А заразом дізналася, які яйця не варто класти у великодній кошик.

- Добрий день. - Добрий день. Ви вчасно прийшли, ми якраз зібралися із сусідами зачинати писанки писати.

Гуцульська хата, куди не кинь оком, усе у вишивці: подушки, скатертини, рушники, і навіть фіранки. Посеред кімнати - посудина з теплим воском, а біля неї - відомі космацькі майстрині. У кожної в руках білосніжне яйце й писачок.

Та я сиджу край столика, та й думку думаю. Та яку я писаночку написати маю. А я пишу писаночку, кольори вкладаю…

У Космачі яйця починають розписувати від початку Великоднього посту. Пані Олена вперше за писанок взялася в десятирічному віці. І з того часу з рук його не випускає.

Олена Кравчук, писанкарка:

Мама писала писанки, і я пам'ятаю прийшла з школи і то так у мисці накладені розведені писанки, а то таке файне ..віск такий чорний.

Схожа історія і в пані Марії. Розмальовувати писанки її теж вчила мати. А тепер жінка й сама за наставницю. Одна з її учениць - семирічна Даринка - сидить поруч. І вже на рівні з дорослими виводить унікальні візерунки…

Марія Варцабюк, писанкарка:

Мають дар у нас майже всі люди до цього. Майже весь Космач пише.

Космацька писанка - знана в усьому світі. А пізнають її за особливою жовтогарячою кольоровою гамою. Перш ніж наносити кожен колір, майстрині писанку вкривають воском.

Олена Кравчук, писанкарка:

Яйце має бути тепленько, бо як холодне то віск не пристає. Розвели по білому, то кладемо в жовту краску, це вже по жовтому, і що має бути жовте то пишемо і кладемо в червону краску…

На жовтогарячих писанках майстрині зображають переважно ті ж узори, що й на традиційних вишиванках - безконечник, сонце, коні, Олені, пташки …

Марія Варцабюк, писанкарка:

Я сама склада вже понад 800 узорів своїх. Я починаю малювати і очі закриваю і вже мені узір приходить на голову.

Узори на писанках схожі. Однак лише на перший погляд. Саме за візерунками майстрині розрізняють, де чия робота.

Параска Плиторак, писанкарка:

Так як, почерк на зошиті - кожна людина має свій почерк так само на писанці..

Розмальовують майстрині й повні, й порожні яйця. Втім, у великодній кошик рекомендують класти повні - бо це символ достатку.