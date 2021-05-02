Украина закрыла границу для Индии: кто сможет попасть в страну [ Редактировать ]
С воскресенья, 2 мая, Украина закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, должны будут отправиться на самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста, сообщает "РБК-Украина".
Кто сможет попасть в Украину
Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины.
Условия пересечения границы
Если они находились на территории Индии не менее 7 из последних 14 дней, то подлежат обязательной самоизоляции.
Источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил изданию, что закрытие границы будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.
Напомним, в Индии фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским".
Ранее сообщалось, что в Индии на борьбу с коронавирусом бросили вооруженные силы. Также мы писали о том, что в Индии при пожаре в больнице погибли 18 пациентов с COVID-19.
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