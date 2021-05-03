Неполивний понеділок. Через карантин у Львові скасували Великодню традицію. Сьогодні на площі Ринок ніхто не обливався водою.

Як львів'яни та гості міста відреагували на заборону водяних баталій - розкаже Христина Гашенко.

Сотні літрів води щороку виливали на себе львів'яни в центрі міста. Для цього на площі Ринок облаштовували спеціальний майданчик. Потрапити в місце водяних баталій можна було лише через водяну браму.

Через карантин святкування поливаного понеділка у Львові другий рік поспіль скасовують. Тож замість масового обливання водою - львів'яни та гості міста фотографуються біля писанок, кавують і гуляють вулицями.

Магмут, турист зі Стамбула:

Дуже гарне місто. Тут багато людей, все різноманітне й захоплююче. Просто чудово.

Деякі туристи спеціально приїхали до Львова на святкування поливаного понеділка.

Наталія Ткачова, туристка із Сєверодонецька:

Вообще хотелось посмотреть потому что у нас такой традиции нет, поэтому было бы очень интересно.

Та про традиції Великоднього понеділка знають не всі…

Олександр і Лілія, туристи з Харкова:

- Поливайний понеділок. -Ні ,на жаль не знаємо.

Анастасія, туристка з Києва:

- Вперше чую, - Не чули раніше про це?- Розкажіть будь ласка, будем знати.

У давнину вважали, що цього дня вода має цілющі властивості. Тож люди окроплювали своє господарство та себе.

Орест Сирватка, житель Львова:

Вода, це провідник цього самого всього самого чистого, самого світлого, самого молодого і тому обливали один одного цієї водичкою, щоб змити з людини весь бруд, весь негатив, всю гадость, яка назбиралося, в людини за рік.

Анастасія та Уляна, туристки з Києва:

- Якщо б було б тепло, то я б навіть із задоволення полилась водою, тебе, - Ага ,дякую.

Раніше масові водяні баталії влаштовували студенти. Із львівських гуртожитків сухим не виходив ніхто.

Лілія, жителька Калуша:

На Поливаний понеділок двері відкриваєш, а на тебе відро води виливають кімнаті. Я пам'ятаю на першому курсі, це не було де спати навіть в ту ніч все було в кімнаті мокре і ми мокрі і кімната мокра так було.

Тож сьогодні за традиціями поливаного понеділка на площі Ринок шкодують і дорослі…

Зиновий Пундок, житель Львова:

Скучаємо, всі хвороби всі віруси всі минуть, ми дальше заживемо повноцінним життям і будемо, і будемо справляти великдень у всій її красі і всіх традиціях.

І підлітки…

Роман Мельник, житель Львова:

Скучаю, так особливо ще минулого року коли почався цей карантин і якось, ну позаминулого я ходив було дуже багато людей. Всі обливалися, всі були щасливі.

Та все ж таки дощовики й парасольки - знадобилися. Утім, на вулицях міста сухим сьогодні не залишиться ніхто. Традицій поливаного понеділка дотримується львівська погода.