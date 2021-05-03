У Львові скасували поливний понеділок: як жителі відреагували на заборону? [ Редактировать ]
Неполивний понеділок. Через карантин у Львові скасували Великодню традицію. Сьогодні на площі Ринок ніхто не обливався водою.
Як львів'яни та гості міста відреагували на заборону водяних баталій - розкаже Христина Гашенко.
Сотні літрів води щороку виливали на себе львів'яни в центрі міста. Для цього на площі Ринок облаштовували спеціальний майданчик. Потрапити в місце водяних баталій можна було лише через водяну браму.
Через карантин святкування поливаного понеділка у Львові другий рік поспіль скасовують. Тож замість масового обливання водою - львів'яни та гості міста фотографуються біля писанок, кавують і гуляють вулицями.
Магмут, турист зі Стамбула:
Дуже гарне місто. Тут багато людей, все різноманітне й захоплююче. Просто чудово.
Деякі туристи спеціально приїхали до Львова на святкування поливаного понеділка.
Наталія Ткачова, туристка із Сєверодонецька:
Вообще хотелось посмотреть потому что у нас такой традиции нет, поэтому было бы очень интересно.
Та про традиції Великоднього понеділка знають не всі…
Олександр і Лілія, туристи з Харкова:
- Поливайний понеділок. -Ні ,на жаль не знаємо.
Анастасія, туристка з Києва:
- Вперше чую, - Не чули раніше про це?- Розкажіть будь ласка, будем знати.
У давнину вважали, що цього дня вода має цілющі властивості. Тож люди окроплювали своє господарство та себе.
Орест Сирватка, житель Львова:
Вода, це провідник цього самого всього самого чистого, самого світлого, самого молодого і тому обливали один одного цієї водичкою, щоб змити з людини весь бруд, весь негатив, всю гадость, яка назбиралося, в людини за рік.
Анастасія та Уляна, туристки з Києва:
- Якщо б було б тепло, то я б навіть із задоволення полилась водою, тебе, - Ага ,дякую.
Раніше масові водяні баталії влаштовували студенти. Із львівських гуртожитків сухим не виходив ніхто.
Лілія, жителька Калуша:
На Поливаний понеділок двері відкриваєш, а на тебе відро води виливають кімнаті. Я пам'ятаю на першому курсі, це не було де спати навіть в ту ніч все було в кімнаті мокре і ми мокрі і кімната мокра так було.
Тож сьогодні за традиціями поливаного понеділка на площі Ринок шкодують і дорослі…
Зиновий Пундок, житель Львова:
Скучаємо, всі хвороби всі віруси всі минуть, ми дальше заживемо повноцінним життям і будемо, і будемо справляти великдень у всій її красі і всіх традиціях.
І підлітки…
Роман Мельник, житель Львова:
Скучаю, так особливо ще минулого року коли почався цей карантин і якось, ну позаминулого я ходив було дуже багато людей. Всі обливалися, всі були щасливі.
Та все ж таки дощовики й парасольки - знадобилися. Утім, на вулицях міста сухим сьогодні не залишиться ніхто. Традицій поливаного понеділка дотримується львівська погода.
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