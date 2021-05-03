Російського посла в ЄС викликали "на килим" до верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля. Просять пояснити, чому президенту Європарламенту та низці єврочиновників заборонено в'їзд до Росії.

Що стало причиною нової хвилі протистояння між Москвою та Брюсселем - розкаже Олена Абрамович.

"Російські санкції неприйнятні та безпідставні" - такою спільною заявою відреагували лідери Євросоюзу на заборону в'їзду до РФ низці європейських чиновників. "Чорні списки" Москва опублікувала у п'ятницю. А в понеділок у Брюсселі до офісу верховного представника ЄС Жозепа Борреля викликали російського посла. Щоб пояснив мотиви.

Петер Стано, речник Європейської комісії:

Ми отримали формальне сповіщення, але жодного законного чи іншого пояснення цим діям. Як і було дотепер, російські рішення щодо цього, всі ці контрсанкції, вочевидь, є дуже політично вмотивованими й не мають жодного юридичного обґрунтування, вони безпідставні.

До санкційного списку Москви потрапили президент Європарламенту Давід Сассолі, віцепрезидент Єврокомісії Вера Йоурова, а також деякі литовські, естонські, шведські, французькі та німецькі посадовці. Загалом - восьмеро осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.

І це відповідь на європейські санкції щодо шести російських громадян, пояснили в Москві. Та в Брюсселі такої логіки не зрозуміли.

Петер Стано, речник Європейської комісії:

Це жодним чином не можна назвати конструктивною поведінкою на міжнародній сцені. Це чіткий шлях до конфронтації, що веде лише до подальшого погіршення відносин між ЄС та Росією. У ширшому контексті це й погіршення ситуації на регіональному рівні, і тут ми говоримо про дії Росії проти України, наприклад, та погіршення ситуації з правами людини російських громадян - справу Навального.

Питань до Росії накопичилося багато, зазначили в Єврокомісії. І цю тему порушуватимуть як на саміті лідерів ЄС у травні, так і на інших зібраннях. Поворотним моментом загострення російсько-європейських відносин став нещодавній висновок чеських слідчих.

Вони запідозрили зв'язок вибуху на складі боєприпасів у Чехії 2014 року з діями російських агентів. За деякими даними, продукція з тих складів мала бути відправлена в Сирію або Україну. Риторика щодо Москви у Брюсселі після цього змінилась. Особливо критично події коментувала віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова, яка родом із Чехії.

Вєра Юрова, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань цінностей та прозорості:

Для мене той факт, що я з'явилась у санкційному списку, мав дві причини. Одна - через мою роботу, інша через те, звідки я. Я дуже гостро відреагувала на випадки з Чехією і рада, що країни ЄС підтримали Прагу.

Для неї ці санкції - заохочення працювати ще наполегливіше, запевнила Юрова. До Москви вона все одно найближчим часом не збиралась. А от віртуальну подорож собі влаштує - під час літньої відпустки хоче ще раз перечитати "Архіпелаг ГУЛАГ" Солженіцина.