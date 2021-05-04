Локдаун в Турции с 7 мая ужесточают из-за ситуации с коронавирусом. В стране ограничат покупки в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Таким образом, разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.

Под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров.

Отметим, введение локдауна в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.

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