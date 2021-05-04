В Турции ужесточают локдаун [ Редактировать ]
Локдаун в Турции с 7 мая ужесточают из-за ситуации с коронавирусом. В стране ограничат покупки в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
Таким образом, разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.
Под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров.
Отметим, введение локдауна в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Она покидает эту зону с 5 мая
В эту зону может попасть Черкасская область
Вероятно с периодической "дистанционкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года
В Харьковской области эпидемическая ситуация с коронавирусом улучшается, по показателям регион мог бы выйти из "красной" зоны
В ближайшее время в страну поступит крупная партия этого препарата