У COVID появились новые симптомы - врач [ Редактировать ]
Симптомы коронавируса у пациентов в Украине сильно изменились с начала пандемии. Об этом рассказала эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко.
Так, некоторые люди описывают симптомы COVID-19 в виде тошноты и расстройства стула.
"Нельзя сказать, что абсолютно никто сегодня не жалуется на чувство отсутствия запаха или вкуса. Но часть людей, попадающих в больницы, рассказывает о повышении температуры, общую слабость, ощущение недостатка кислорода, и человек понимает, что дома, самостоятельно, не разберется, а лечение требует дополнительной кислородной поддержки", - рассказала врач.
Медик отметила, что при незначительных симптомах человек все равно должен оставаться дома.
"Есть люди, у которых течение легкое или средней тяжести, у кого-то проявляется тошнота, у кого-то боль в животе, жидкий стул, незначительное повышение температуры тела, кашель. Но из-за того, что сатурация нормальная и не нужно дополнительной кислородной поддержки, человек может оставаться дома", - рассказала она.
Также медик сообщила, что у многих коронавирус проявляется всего 1-2 симптомами. Это может быть слабость и головная боль.
"У части людей вроде бы нет никаких симптомов, кроме выраженной слабости и головокружения, они находятся дома на самоизоляции. В последнее время в Украине и во Львовской области, в частности, встречался британский штамм, с ним связывают более высокую заразность, меньший инкубационный период", - рассказала она.
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