Міст, який днями обвалився на Львівщині, був аварійним. За кілька днів до інциденту місцеві жителі попереджали керівників дорожніх служб про можливу небезпеку. Люди помітили нову тріщину, тож просили виправити ситуацію. Чому цього ніхто не зробив?

Місцеві жителі розповідають: передбачали, що переправа ось-ось упаде. На ній кілька днів тому помітили чималу тріщину.

Галина та Богдан:

У п'ятницю чоловік віз маму до церкви - вже з'явилася та тріщина. У неділю проїжджали, то бачили фури, які проїжджали - вони всі підскакували, була тріщина, їх однозначно треба було перекривати. - Чого не перекрили. - Чоловік каже, так, 2, 3 дні - він впаде, 100 процентів.

Про те, що міст тріщить по швах, попередили шляховиків. У соцмережах оприлюднили фото з величезною ямою та щілиною.

Галина та Богдан:

Він хитався - той міст, там діри були на ньому, залатували постійно ті діри.

Переправі 60 років. І це єдина коротка дорога із Львова до Луцька. За словами місцевих, шляховики, які раніше його ремонтували, про небезпеку попереджали.

Ольга Лотошинська, жителька села Руда-Сілецька:

Вони казали, що ми його укріпляємо, але його конче треба робити, бо там все всередині гниле. І як вони приймали той міст, вони бачили, що там є. Всі бачили, і всі знають, закривають очі поки не станеться біда.

У сусідніх селах - ані аптек, ані шкіл. Лише один продуктовий магазин.

Від зруйнованого мосту до районного центру 7 кілометрів. Тепер, щоб туди дістатись, жителям ближніх сіл доведеться витрачати значно більше часу.

Щоб дістатися до цивілізації, потрібно об'їжджати щонайменше 30 кілометрів.

Володимир Лотошинський, житель села Руда-Сілецька:

Дорога дальністю 30 км, але вона вбита вщент і там не проїхати - не кожною легковою машиною, хіба що дуже високій посадці, а більш безпечний шлях матиме приблизно 90 км.

Тож, аби зекономити час, люди, на свій страх та ризик, усе одно переходять через зруйновану переправу.

Андрій Лютий, житель села Руда-Сілецька:

Та вже краще якось тут перебратися. Страшно, ну а що робити?

У Службі автодоріг області кажуть, міст упав через вантажівки, в'їзд яким сюди забороняли. Бо ж переправу ще 5 років тому визнали аварійною.

Олег Береза, керівник Служби Автомобільних доріг у Львівської області:

Я говорю ще раз, повторююсь, що все це руйнація відбулась внаслідок проїзду тут техніки, яка мала надлишкову вагу.

Міст планували ремонтувати цього року. Споруду внесли до списку національної програми відновлення. На роботи із держбюджету передбачили майже 80 мільйонів гривень. Проте таких аварійних переправ на Львівщині ще з пів сотні. Та чи доживуть вони до великого державного ремонту і хто відповідатиме за можливі наслідки, шляховики не кажуть.