Через пандемію коронавірусу і закриті кордони в Африці торік поменшало браконьєрів. І, як наслідок, зросло поголів'я червонокнижних тварин. Але щойно обмеження пом'якшили зловмисники повернулися. Як з ними борються розкаже Анна Філь.

Майже весь минулий рік африканська природа відпочивала від туристів, а носороги від браконьєрів. У Національному парку Крюгера - найстарішому в Південній Африці підрахували: протягом 2020 нападів на рогатих велетнів поменшало на третину. Так безпечно тварини ще не почувалися за останнє десятиліття.

Джо Шоу, представниця команди порятунку африканських носорогів Всесвітнього фонду дикої природи:

Через карантинні обмеження зменшилися обсяги торгівлі на міжнародному і національному рівнях. Стало складніше продавати й транспортувати товари. Та й люди менше подорожують. Тепер, коли обмеження скасовують, знову зростає попит на роги носорогів на міжнародних ринках.

Через брак туристів і грошей чимало заповідників - скоротили штат охоронців. Та наприкінці минулого року Південна Африка почала поступово відновлювати сполучення із сусідніми країнами. І носороги відразу це відчули.

Джо Шоу, представниця команди порятунку африканських носорогів Всесвітнього фонду дикої природи:

У листопаді-грудні почалися перші послаблення карантину. Відтоді тут значно побільшало інцидентів з браконьєрами.

У заповіднику вирішили діяти рішуче й на випередження - мисливців на цінними рогами заздалегідь позбавляють здобичі.

Шерон Хаусман, директор заповідника "Балул":

У нашому заповіднику ми вирішили ампутувати роги всім носорогам. Тому що інакше тварини наражаються на смертельну небезпеку. Ми спилюємо роги всім, навіть маленьким носорогам, тому що браконьєри не гребують нічим. Ампутацію проводимо і мамі, і маляті одночасно.

Роги пиляють під наглядом ветеринарів, використовують нешкідливе снодійне. Тоді як браконьєри часто стріляють у носорогів голками з тяжкими препаратами, а потім можуть залишити тварину стікати кров'ю. Торгівля рогами носорогів офіційно під забороною уже майже пів століття.

Утім, ще позаминулого року від рук браконьєрів у Пар щодня гинули по три носороги. Свій товар контрабандисти збували здебільшого в Азії. Там досі вірять у цілющі властивості порошку з рогів носорога. За кілограм такої речовини на чорному ринку можна було вторгувати до шістдесяти тисяч доларів.