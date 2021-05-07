Венецианская комиссия поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий уголовное наказание за ложные данные в декларациях. Заключение комиссии гласит, что проект соответствует международным обязательствам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Венецианской комиссии

Ужесточение ответственности должно быть подкреплено усилением антикоррупционных механизмов и институтов. Столь строгие санкции будут введены повторно.

Повышение санкций может быть необходимо, но этого недостаточно, если антикоррупционные институты не работают должным образом.

Отмечается, что Венецианская комиссия добавила ремарку, что трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы "средний европейский показатель" в таких случаях. Известно, что наказание может ужесточиться до 1 апреля 2022 года.

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Кроме того, Верховная Рада Украины 283 голосами в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за неправдивые данные в декларациях. Закон внесет изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса Украины.

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