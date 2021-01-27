В среду, 27 января, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Таким законопроектом предусматривается возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование.

Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду как неотложный.

Документом предлагается внести изменения в статью 366-2 "Уголовного кодекса" (декларирование недостоверной информации):

За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В случае недостоверной декларации на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

За непредставление декларации предусмотрен штраф от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, что в 27 октября признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую лишение свободы за недостоверное декларирование. Национальное агентство по предотвращению коррупции лишили права проверять электронные декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этим решением и внес законопроект о прекращении полномочий членов КСУ. Он предложил признать "ничтожным" решение главного суда страны об отмене антикоррупционных норм.

3 декабря комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности доработал документ и предложил компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за вранье в е-декларациях.

Ранее сообщалось, что Кабмин опубликовал распоряжение КМУ о возобновлении системы е-декларирования.