9 мая в городах и селах по всей Украине прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Сотни тысяч украинцев пришли с цветами к памятникам и мемориалам воинам-освободителям, чтобы почтить память павших. Миллионы украинских семей собирались за праздничным столом, чтобы поздравить ветеранов, вспомнить о ратных подвигах и самоотверженном труде своих родных и близких в годы Великой Отечественной.

"Одно из самых ярких воспоминаний моего детства - когда дед-фронтовик взял меня, первоклассника, на праздничный парад. Это была 20-я годовщина Победы. Он с орденами ведет меня за руку через площадь. Не могу передать словами гордость, которую чувствовал тогда. Дед всегда был для меня примером. Его подарок - наручные часы - я ношу, практически никогда не снимая", - рассказал Юрий Бойко.

По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", для него лично и для партии День Победы над фашизмом - это священный праздник.

"Очень важно, что украинцы продолжают праздновать День Победы по всей стране. Мы увидели большую поддержку людей. Мы увидели, как много украинцев разделяют наши ценности и поддерживают наши политические цели. Это настоящий общенародный праздник. Это не могут изменить ни провокации современных последователей фашизма, ни политика власти, которая их поощряет", - отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня очень важно сохранить историю побед наших предков, никогда не забывать о ценности жизни и установить мир в Украине.

"Их поколение совершило воистину великий Подвиг, память о котором мы обязаны сберечь. И мы не будем мириться с политикой переписывания истории. Наша парламентская фракция инициирует изменения в законодательство, чтобы вывести из-под несправедливого и необоснованного запрета все символы Победы. Это символы торжества ценностей мира, единства, гуманизма и межнационального согласия. И долг нашего поколения - сохранить историческую правду, никогда не забывать о ценности жизни и добиться мира в Украине", - резюмировал Юрий Бойко.