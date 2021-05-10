У Києві День Перемоги відзначили святковим автопробігом [ Редактировать ]
День Перемоги напередодні відзначили у столиці святковим автопробігом. Колона ретро-машин їздила пам'ятними місцями Києва.
Стартували - від проспекту Перемоги, поклавши квіти до Танка-Т-34. Далі - рушили до Стели Перемоги, де депутати від опозиції зустрілися з ветеранами. А звідти - через центр столиці до Парку Вічної Слави. Там на ветеранів чекали кияни, які прийшли їх ушанувати. Згадували тих, хто визволяв українську землю. І тих, хто з війни не повернувся.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы очень благодарны нашим ветеранам, которых, с каждым годом, к сожалению становится всё меньше, но которые находят в себе силы - быть с нами в этот праздник, напоминать о великой победе и пока они живы мы хотим пожелать им долгих лет жизни. Пока они живы, они всегда будут у нас моральным стимулом, моральной ценностью и мы никогда не забудем то что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли, то, какую они страну построили - прекрасную, процветающую. И сегодня в День Победы, мы хотим пожелать, чтобы в стране скорее наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы страна обрела мир и стабильность развития
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки. Это праздник славы - той победы которую 76 лет тому назад добыли в боях кровопролитных представители Украины, других союзных республик. Мы, как опизиционная платформа - За жизнь, партия, которая чтит память войны, год тому назад пообещали создать общественное движение "Украинский Фронт" - защиты национальной памяти.
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