Контракт был подписан на 2021 год/ фото: РБК

В 2021 году в Украину поступит 20 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, поставки препарата от компаний Pfizer/BioNTech увеличились вдвое, согласно подписанному в этом году контракту.

Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

Отмечается, что в целом на территории Украины должны появится 42 миллиона доз вакцины в 2021 году, они уже законтрактованы.

Читайте также, в Украине более 597 тысяч людей записались в очередь на получение вакцины от коронавируса. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения. Приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.

Кроме того, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Sinovac объемом 500 тыс. доз. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены, препаратом CoronaVac в Украине вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

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