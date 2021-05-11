Во вторник, 11 мая, в Беларуси произошел масштабный пожар в костеле в Будславе. Пожар локализован и ликвидируется, сообщает "БелТА" со ссылкой на МЧС.

Сообщение о задымлении в здании костела в Мядельском районе Будслава поступило спасателям в 7:47. На момент возгорания прихожан в костеле не было.

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На месте пожара работают 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. В ликвидации возгорания участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска, а также спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области.

Как сообщается на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, над центральным нефом костела обрушилась крыша. С помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Величайшая святыня - образ Матери Божией Будславской - перевезен в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар на кладбище. В результате инцидента погибла бездомная женщина. Причина пожара устанавливается.

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