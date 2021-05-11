Президент России Владимир Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе. Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

О ситуации в образовательном учреждении российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников. Путин отправил в Казань двух министров - главу Минздрава Михаила Мурашко и главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Кроме того, президент России поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тем временем, Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Правоохранители сообщили, что охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала.

Напомним, сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них - 17-летний юноша - был задержан сотрудниками ФСБ.

Второй подросток взял заложников на третьем этаже здания. По сведениям источника "Известий", его удалось ликвидировать.