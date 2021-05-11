Стрельба в Казани: Путин требует ужесточить правила оборота оружия [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе. Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
О ситуации в образовательном учреждении российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников. Путин отправил в Казань двух министров - главу Минздрава Михаила Мурашко и главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Кроме того, президент России поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тем временем, Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Правоохранители сообщили, что охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала.
Напомним, сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них - 17-летний юноша - был задержан сотрудниками ФСБ.
Второй подросток взял заложников на третьем этаже здания. По сведениям источника "Известий", его удалось ликвидировать.
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