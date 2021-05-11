Обеспеченность запасами нефти в России при текущих объемах добычи составляет 59 лет, а природным газом - 103 года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в интервью РБК.

Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.

Чиновник заявил о необходимости развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступной местности на Дальнем Севере, а также загружать Северный морской путь, основной базой которого будут углеводороды.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в стране хватит на 58 лет, из них рентабельных - на 19 лет. Газом Россия обеспечена более чем на 60 лет при любых сценариях развития экономики.

Из-за пандемии коронавируса добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% - до 512,68 млн тонн, что является минимальным значением за десятилетие. Добыча "голубого топлива" в 2020-м составила 694,3 млрд кубометров.

Напомним, что в конце января президент США Джо Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире пенсионный фонд отказался от инвестиций в нефть и газ.