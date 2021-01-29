Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) продал все свои активы, связанные с нефтью и газом. Об этом заявил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде во время презентации годовых результатов NBIM.

Такое решение финансисты приняли после того, как по итогам 2020 года акции нефтегазовых компаний принесли фонду убыток в $10 млрд. При этом суммарно фонд заработал около $123 млрд, что стало вторым результатом за всю его историю.

Наибольший вклад в эти доходы внес рост акций высокотехнологичных компаний, стремительно подорожавших на фоне пандемии коронавируса.

Топ-менеджмент NBIM еще несколько лет назад заявлял о намерении перестать инвестировать в нефтяные и газовые компании, которые несколько десятилетий назад стали основой фонда. Финансисты считают, что в ближайшем будущем эти отрасли придут в упадок из-за развития альтернативных источников энергии.

Государственный пенсионный фонд Норвегии - крупнейший суверенный фонд в мире. Он был основан в 1990 году, чтобы инвестировать доходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений норвежцев. Стоимость активов фонда достигает $1,3 триллиона, это 1,5% всего мирового фондового рынка.

Ранее сообщалось, что Беларусь начала закупать нефть в Норвегии.