Крупнейший в мире пенсионный фонд отказался от инвестиций в нефть и газ [ Редактировать ]
Источник: NBIM
Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) продал все свои активы, связанные с нефтью и газом. Об этом заявил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде во время презентации годовых результатов NBIM.
Такое решение финансисты приняли после того, как по итогам 2020 года акции нефтегазовых компаний принесли фонду убыток в $10 млрд. При этом суммарно фонд заработал около $123 млрд, что стало вторым результатом за всю его историю.
Наибольший вклад в эти доходы внес рост акций высокотехнологичных компаний, стремительно подорожавших на фоне пандемии коронавируса.
Топ-менеджмент NBIM еще несколько лет назад заявлял о намерении перестать инвестировать в нефтяные и газовые компании, которые несколько десятилетий назад стали основой фонда. Финансисты считают, что в ближайшем будущем эти отрасли придут в упадок из-за развития альтернативных источников энергии.
Государственный пенсионный фонд Норвегии - крупнейший суверенный фонд в мире. Он был основан в 1990 году, чтобы инвестировать доходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений норвежцев. Стоимость активов фонда достигает $1,3 триллиона, это 1,5% всего мирового фондового рынка.
Ранее сообщалось, что Беларусь начала закупать нефть в Норвегии.
по теме
Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии
У Кабміні наголосили: такі тарифи діятимуть з 1 лютого на період карантину
Влада має знайти компроміс: захистити людей з одного боку, і допомогти ринку газу - з іншого
Для населення Уряд зафіксував ціну на газ, а промисловість, транспорт і житлово-комунальне господарство виявилися у дуже скрутному становищі
Чи не призведе обіцяне зниження розцінок до їхнього зростання? І чи не зіпсує введення ручного управління ринку - співпрацю з Міжнародним валютним фондом?