Ще одну сумну дату відзначаємо сьогодні. 11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР ухвалив постанову про виселення кримських татар із Кримської АРСР в Узбецьку РСР.

Усього за тиждень,18 травня почалася депортація, під час якої з Криму було вивезено, за різними джерелами, від 180 до 230 тисяч осіб, із яких близько 46% загинули або дорогою, або в перші роки життя у вигнанні. Окрім кримських татар із Криму також виселили німців, вірмен, болгар, греків, італійців. Майно переселенців було фактично конфісковано.

За 77 років кримськотатарський народ знову переживає політичні репресії з боку російської влади. Як повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, лише за останні чотири роки в незаконно окупованому Росією українському Криму зафіксували майже п'ять тисяч випадків порушень прав людини, зокрема, безпідставні затримання та допити, протиправні обшуки та арешти.

Окрім того, за вказаний період зафіксовано 21 факт насильницьких зникнень, із них 15 - стосуються представників корінного кримськотатарського народу.