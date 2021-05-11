У США використовуватимуть Pfizer для дітей [ Редактировать ]
США затвердили використання вакцини Pfizer для дітей. Препарат дозволено колоти підліткам 12 - 15 років. Зазначу, йдеться про так званий екстрений дозвіл в умовах пандемії.
При цьому вакцинація підлітків може початися вже найближчими днями. Раніше застосовувати цю вакцину дітям від 12 років також дозволила Канада.
по теме
У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати зазделегідь уклали мільйонні контракти
Вакцинуватися "Джонсон і Джонсон" зможуть усі охочі. Люди старші за 60 - без жодних застережень. Молодші - після консультації у лікаря і оцінки можливих ризиків
Гуляти вечорами, не зважаючи на комендантську годину. Не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще - не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг
В уряді назвали дату запуску "ковідних сертифікатів" в Україні? Коли і як можна буде їх отримати?7
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов