Німеччина схвалила привілеї для вакцинованих громадян

Гуляти вечорами, не зважаючи на комендантську годину. Не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще - не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг