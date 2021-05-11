Google Pay запустил международные денежные переводы вместе с Western Union и Wise [ Редактировать ]
Источник: Google
Компания Alphabet (материнская компания Google) начала осуществлять денежные переводы совместно с компаниями Wise и Western Union. Об этом сообщает Reuters.
Это означает, что пользователи Google Pay в США смогут переводить деньги в Индию и Сингапур, а до конца года география стран расширится до 280 (80 стран через Wise и 200 - через Western Union).
Новое партнерство американской компании еще больше обострит конкуренцию в секторе цифровых платежей между традиционными финансовыми компаниями и технологическими гигантами, пытающимися выйти на рынок денежных переводов стоимостью $470 млрд.
Партнерство международных систем денежных переводов с Google Pay, у которого насчитывается 150 млн пользователей в 40 странах, возникло на фоне бума онлайн-платежей за время пандемии COVID-19. Вместе с тем из-за ухудшения экономической ситуации в мире общий объем денежных переводов в мире снизился на -14%.
Компания Western Union была создана в 1851 году и является лидером на рынке денежных переводов, обладая разветвленной мировой сетью филиалов.
Компания Wise была создана в Лондоне в 2011 году.
Напомним, что Western Union в мае 2017 года прекратила переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета.
по теме
Держдеп розіслав офіційну довідку, озаглавивши її - "Стратегічні партнери" - у ній перелічив все, що Америка зробила для України. Що там згадали? І на що прозоро натякнули?
Американські правоохоронці, разом з українськими колегами, кілька років вистежували інтернет-злодіїв
На чверть - за рік. Саме на стільки у середньому піднялися в Україні тарифи на комірне
Ціни на сировину, яку продає Україна, у світі стрімко зростають. Чому для більшості українців це погана новина?
Провідну роль у процесі збору коштів мають відіграти країни "Великої сімки", - наголосив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус