Компания Alphabet (материнская компания Google) начала осуществлять денежные переводы совместно с компаниями Wise и Western Union. Об этом сообщает Reuters.

Это означает, что пользователи Google Pay в США смогут переводить деньги в Индию и Сингапур, а до конца года география стран расширится до 280 (80 стран через Wise и 200 - через Western Union).

Новое партнерство американской компании еще больше обострит конкуренцию в секторе цифровых платежей между традиционными финансовыми компаниями и технологическими гигантами, пытающимися выйти на рынок денежных переводов стоимостью $470 млрд.

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Партнерство международных систем денежных переводов с Google Pay, у которого насчитывается 150 млн пользователей в 40 странах, возникло на фоне бума онлайн-платежей за время пандемии COVID-19. Вместе с тем из-за ухудшения экономической ситуации в мире общий объем денежных переводов в мире снизился на -14%.

Компания Western Union была создана в 1851 году и является лидером на рынке денежных переводов, обладая разветвленной мировой сетью филиалов.

Компания Wise была создана в Лондоне в 2011 году.

Напомним, что Western Union в мае 2017 года прекратила переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета.